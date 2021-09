Stand: 17.09.2021 08:24 Uhr Feuerwehreinsatz im Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen

Am Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen hat es am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Rettungskräfte wurden alarmiert, weil in einem Triebwagen eines Metronomzuges Rauch gemeldet worden war, so ein Sprecher. Das Zugpersonal evakuierte alle Fahrgäste aus dem Zug und vom Bahnsteig. Als die Feuerwehr mit rund 40 Kräften eintraf, hatte sich der Rauch verflüchtigt. Offenbar hatte es einen Kurzschluss gegeben, so der Sprecher.

