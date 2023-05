Stand: 23.05.2023 06:00 Uhr Feuerwehr rettet in Bleckede fünf Menschen aus brennendem Haus

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag über Leitern fünf Menschen aus einem brennenden Haus im Bleckeder Ortsteil Alt Garge (Landkreis Lüneburg) gerettet. Nach Angaben der Einsatzkräfte war das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Als die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden eintrafen, stand das Dach bereits in Flammen. Rettungskräfte behandelten vor Ort die geretteten Personen, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Die Polizei will nun klären, wie der Brand entstanden ist.

