Stand: 10.11.2023 09:27 Uhr Feuerwehr rettet Hündin aus 40 Meter langem Rohr

Die Feuerwehr Uelzen hat eine Hündin aus einem Regenwasserrohr gerettet. Am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Hund in misslicher Lage" alarmiert. Ein Sprecher vermutet, dass die Mischlingshündin "Sandy" bereits seit mehreren Stunden in dem 40 Meter langen Rohr festsaß. Die Feuerwehrleute versuchten zunächst vergeblich das Tier mit Rufen und einem Stock mit Borsten aus dem Rohr zu locken. Schließlich koppelten sie mehrere Schläuche zu einer 45 Meter langen Schlauchleitung zusammen. Mit Druckluft gefüllt schoben die Einsatzkräfte die Schläuche in das Loch und geleiteten so die Hündin zum Ausgang. Nach 40 Minuten konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden und "Sandy" ihrer Besitzerin übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.11.2023 | 08:30 Uhr