Stand: 22.03.2022 12:35 Uhr Feuerwehr rettet Demenzkranken aus dem Luhekanal

Die Feuerwehr in Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) hat einen 79-jährigen, demenzkranken Mann aus einem Kanal gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montag als vermisst gemeldet worden. Am Abend entdeckte ein Fahrradfahrer den Mann im Luhekanal. Die alarmierte Feuerwehr zog den Mann aus dem Wasser. Er war leicht unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag hatte die Polizei unter anderem mit Spürhunden im Wohnumfeld nach dem 79-Jährigen gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.03.2022 | 15:00 Uhr