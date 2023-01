Stand: 18.01.2023 05:50 Uhr Feuerwehr löscht brennendes Haus in der Gemeinde Handeloh

Feuerwehrleute musste am Dienstagabend im Landkreis Harburg ausrücken, um ein brennendes Haus in der Gemeinde Handeloh zu löschen. Die Ursache des Brandes ist nach Angaben der Einsatzkräfte unklar. Ein Bewohner des Hauses hatte demnach das Feuer bemerkt, als er nach Hause kam. Weil zunächst unklar war, ob sich noch ein Kind in dem Einfamilienhaus aufhielt, alarmierte die Leitstelle weitere Einsatzkräfte aus dem Gebiet der Samtgemeinde Tostedt nach. Die Feuerwehr löschte brennende Möbel und verhinderten, dass sich die Flammen ausbreiten. Drei Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Ein Kind befand sich nicht im Haus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.01.2023 | 06:30 Uhr