Stand: 20.11.2023 08:22 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Lüneburger Hochhaus

Im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor hat es am Sonntagabend in einem Hochhaus gebrannt. In dem Haus leben nach Angaben der Polizei etwa 100 Menschen. Einige mussten während der Brandbekämpfung vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Eine Person wurde leicht verletzt, weil sie Rauch eingeatmet hatte. Der Brand war in einer Wohnung im Hochparterre entstanden. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen. Weil das Feuer im Bereich der Küche entstand, könnte es laut Polizei sein, dass Essen auf dem Herd Ursache für den Brand war. Die genauen Gründe müssten aber noch ermittelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.11.2023 | 07:30 Uhr