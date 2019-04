Stand: 02.04.2019 18:46 Uhr

Feuerwehr Lüneburg: Zu viel Zeit bis zur Rettung?

Von der Feuerwehr erwartet man schnelle Hilfe. Wer die Rufnummer 112 wählt, hofft, dass die Rettungskräfte binnen kurzer Zeit eintreffen. In Lüneburg scheint aber genau das ein Problem zu sein. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen offenbart das der Entwurf eines Gutachtens über die sogenannte Leistungsfähigkeit der Lüneburger Feuerwehr. In Auftrag gegeben wurde das Gutachten von der Stadt selbst, an eine Planungsgesellschaft für Rettungsschutz und Brandschutz.

Hilfsfrist wird zu selten eingehalten

Aus dem Gutachten soll unter anderem hervorgehen, dass die Feuerwehr die sogenannte Hilfsfrist bei manchen Einsätzen nicht einhalten könne. Diese Frist wird allerdings von den Gemeinden selbst festgelegt. Für Lüneburg gilt zum Beispiel, dass die Einsatzkräfte vom Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Einsatzort nicht länger als acht Minuten brauchen sollten. Dem Gutachten zufolge gelingt das der Feuerwehr bei nicht einmal einem Viertel der Einsätze. Die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren empfiehlt hingegen, dass die Hilfsfrist von acht Minuten in 80 Prozent der Einsatzfälle eingehalten werden sollte.

Stadt sucht nach Auswegen

Der zuständige Stadtrat Markus Moßmann versucht zu beruhigen: Im Vergleich zu anderen Kommunen stehe Lüneburg nicht so schlecht da. In einigen Bundesländern gelte eine Hilfsfrist von zehn oder sogar 15 Minuten. Bei der Stadt ist eine Arbeitsgruppe mit dem Ergebnis der Untersuchung beschäftigt. Abhilfe könnte eine weitere Feuerwache schaffen. Diese plane die Stadt schon seit längerer Zeit, sagt Moßmann. Letztlich brauche man aber auch mehr Personal, um die Hilfsfristen einhalten zu können.

Mehr hauptamtliche Kräfte

Bisher befindet sich in Lüneburg eine Ortsfeuerwehr im Süden und eine in der Mitte der Stadt. Nun soll noch eine Wache im Osten der Stadt dazukommen. Und langfristig sollen darüber hinaus die hauptamtlichen Kräfte aufgestockt werden und in einem Zwei-Schicht-System arbeiten. Diese Maßnahmen sollen etwa im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

