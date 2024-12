Stand: 03.12.2024 15:31 Uhr Feuerschale im Wohnzimmer: Sechs Personen vergiftet

Weil eine Familie in Hittfeld (Landkreis Harburg) offenbar in ihrem Wohnzimmer grillen wollte, musste die Feuerwehr am Montagabend zum Großeinsatz ausrücken. Nach Angaben der Polizei holte die Familie eine Feuerschale ins Wohnzimmer. Doch schon nach kurzer Zeit seien bei allen sechs Bewohnern Symptome wie Übelkeit und Schwindel aufgetreten. Das sind laut Polizei deutliche Anzeichen für eine Kohlenmonoxidvergiftung. Weil eine Person wohl in Folge der Vergiftung gestürzt war und sich dabei am Kopf verletzte, habe die Familie den Notruf abgesetzt. Vor Ort hätten die Rettungskräfte dann die hohe Konzentration an Kohlenmonoxid bemerkt und die Familienmitglieder aus der Wohnung geholt. Fünf Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter zwei Kinder im Alter von drei und neun Jahren.

