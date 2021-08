Stand: 08.08.2021 14:16 Uhr Feuer zerstört neugebautes Wohnhaus in Marklendorf

In Marklendorf in der Samtgemeinde Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis) ist ein neugebautes Wohnhaus bei einem Feuer zerstört worden. Dabei ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 250.000 Euro entstanden. An der Brandbekämpfung in der Nacht zu Sonntag waren demnach mehrere Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 75 Einsatzkräften beteiligt. Die Feuerwehrleute konnten allerdings nicht verhindern, dass der noch unbewohnte Neubau in dem Wohngebiet abbrannte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2021 | 06:30 Uhr