Feuer zerstört mehrere Lkw und Transporter von Paketzusteller

Stand: 06.10.2024 12:49 Uhr

In Walsrode (Heidekreis) ist in der Nacht zu Sonntag eine Lagerhalle eines Paketdienstes in Brand geraten. Etwa 20 Fahrzeuge, die in der Halle parkten, wurden zerstört oder beschädigt. Der Schaden ist immens.