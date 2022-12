Stand: 15.12.2022 07:03 Uhr Feuer zerstört Sauna in Winsener Freizeitbad

Offenbar hatte Mobiliar in der Sauna zu dicht am Ofen gestanden und Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher nach ersten Ermittlungen. Zur Zeit wird das Freizeitbad renoviert. Badegäste waren deswegen von dem Brand nicht betroffen. Die Sauna war lediglich in Betrieb genommen worden, damit das Gebäude nicht zu sehr auskühlt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die angrenzenden Schulen und andere Gebäude waren von dem starken Rauch, der durch den Brand der Holzhütte entstand, nicht beeinträchtigt. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten aber Atemschutzträger unter anderem der Feuerwehren Tönnhausen, Laßrönne, Borstel, Pattensen und Stöckte zur Hilfe gerufen werden. Wie hoch er entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

