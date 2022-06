Stand: 18.06.2022 11:42 Uhr Feuer zerstört Fachwerkhaus in Dannenberger Altstadt

In der historischen Altstadt von Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist in der Nacht zu Sonnabend ein unbewohntes Fachwerkhaus durch ein Feuer zerstört worden. Ein weiteres wurde beschädigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl des Fachwerkhauses gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Zahl der Einsatzkräfte sei daraufhin erhöht worden. Die Kräfte hätten sich darauf konzentriert, die angrenzenden Gebäude zu schützen. Durch trockenes Efeu sei das Feuer allerdings unter einen zweiten Dachstuhl "gewandert", der dadurch ebenfalls in Brand geriet. Dieses Gebäude musste evakuiert werden. Die Feuerwehr setzte drei Drehleitern, einen Wasserwerfer und mehrere Strahlrohre ein, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Während der Löscharbeiten im Innenangriff verletzte sich eine Feuerwehrfrau leicht und kam vorsorglich zur Kontrolle ins Dannenberger Krankenhaus. Im Zuge der Löscharbeiten stürzte der Giebel des unbewohnten Fachwerkhauses ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.06.2022 | 12:00 Uhr