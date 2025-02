Stand: 13.02.2025 13:33 Uhr Feuer in ehemaligem Hotel in Soltau: War es Brandstiftung?

Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in einem früheren Hotel in Soltau (Landkreis Heidekreis) wegen Brandstiftung. Das teilten die Beamten am Montag mit. Der Brand war am frühen Samstagmorgen im Dach des leer stehenden Gebäudes ausgebrochen. Die freiwillige Feuerwehr Soltau und Einsatzkräfte aus umliegenden Gemeinden konnten die Flammen nach etwa zwei Stunden löschen. Der Dachstuhl wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Das eingesetzte Löschwasser lief laut Polizei über die Straße und gefror dort aufgrund der niedrigen Temperaturen. Daher wurden Mitarbeitende des städtischen Bauhofs zum Streuen gerufen. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Soltau unter der Telefonnummer (05191) 938 00 entgegen.

