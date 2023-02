Stand: 14.02.2023 11:44 Uhr Feuer in Sozialunterkunft in Hoopte - Bewohnerin verletzt

Bei einem Feuer in einer Sozialunterkunft in Winsen-Hoopte (Landkreis Harburg) ist am Montagabend eine Bewohnerin verletzt worden. Die 42-Jährige hatte nach Polizeiangaben Rauchgase eingeatmet, sie kam ins Krankenhaus. Vermutlich habe sie das Feuer selbst gelegt, heißt es. Drei Räume der Unterkunft wurden durch die Flammen beschädigt und sind vorerst nicht nutzbar. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten den Brand.

