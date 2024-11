Stand: 01.11.2024 17:45 Uhr Feuer in Neetze: Gebäude nicht mehr zu retten

Mit einem Großaufgebot sind am Freitag rund 100 Rettungskräfte in Neetze (Landkreis Lüneburg) zu einem Wohnhausbrand ausgerückt. Die Bleckeder Feuerwehr unterstützte den Einsatz mir einer Drehleiter. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe der Dachstuhl des Reetdachhauses bereits lichterloh gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR Niedersachsen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, so der Feuerwehrsprecher. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Für die Dauer des Einsatzes waren die Straße "Am Kamp" sowie die angrenzende Bahnhofstraße gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, ist nach Auskunft der Polizei noch unklar.

