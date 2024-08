Stand: 14.08.2024 09:43 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Lüneburg - eine Person stirbt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Lüneburger Stadtteil Goseburg ist am Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fanden die Einsatzkräfte den Körper in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Bei dem Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen männlichen Bewohner des Hauses. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich aus dem brennenden Mehrfamilienhaus retten. Die um 7.30 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar, so ein Sprecher der Polizei. Die Beamten ermitteln zur Brandursache.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.08.2024 | 08:30 Uhr