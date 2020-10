Stand: 01.10.2020 13:37 Uhr Feuer in "Lovemobil": Polizei vermutet technischen Defekt

Offenbar eine defekte Heizung hat den Wohnwagen einer Prostituierten am Mittwoch an der B209 in Soltau in Flammen aufgehen lassen. Die Frau habe das sogenannte Lovemobil unverletzt verlassen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Schadenshöhe ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.10.2020 | 13:30 Uhr