Feuer in Klinikum Uelzen: Ermittler untersuchen Brandort Stand: 08.01.2024 10:51 Uhr Wie konnte es zu dem verheerenden Feuer in einem Klinikum in Uelzen kommen, bei dem fünf Menschen starben und zahlreiche weitere verletzt wurden? Experten untersuchen heute erneut den Brandort.

Die Polizei Uelzen hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Brandursachen-Ermittler eingesetzt. Dieser wurde am Nachmittag erwartet. Am Wochenende seien zudem Zeugen befragt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

VIDEO: Brand in Helios-Klinikum Uelzen: Mehrere Menschen sterben (05.01.2024) (1 Min)

Klinikbrand in Uelzen: Station bleibt gesperrt

Die betroffene Station im dritten Stock des Helios Klinikums ist seit dem tödlichen Brand am späten Donnerstagabend komplett gesperrt. Mehrere Patientinnen und Patienten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bis 12. Januar 2024 sollen der Klinik zufolge keine weiteren Patientinnen und Patienten aufgenommen werden. Viele Zimmer in dem betroffenen Krankenhausflügel sind verrußt oder vom Löschwasser durchnässt.

Polizei: Alle Toten waren Patienten des Klinikums

Bei dem Feuer am Donnerstag waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben vom Montag handelte es sich bei allen um Patienten des Krankenhauses. Demnach handelt es sich um zwei 87 und 94 Jahre alte Frauen sowie drei Männer im Alter von 55, 64 und 67 Jahren. Drei der Opfer waren im Klinikum Uelzen gestorben, zwei weitere nach Verlegung in andere Krankenhäuser. Bei dem Brand wurden zudem mehr als 20 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen. Der Schaden soll mehr als eine Million Euro betragen.

Für Opfer, Angehörige, Mitarbeitende und Patienten ist am Mittwochvormittag eine Andacht im Foyerdes Krankenhauses geplant.

