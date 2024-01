Feuer in Klinikum Uelzen: Brandursache ist immer noch unklar Stand: 09.01.2024 14:28 Uhr Nach dem verheerenden Feuer in einem Klinikum in Uelzen haben Experten am Montag den Brandort untersucht. Die Brandursache ist aber weiter unklar. Die Angelegenheit sei sehr komplex, so die Staatsanwaltschaft.

"Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag. Es werde etwas dauern, bis sich ein Gesamtbild ergebe, denn noch liege das Gutachten des Brandsachverständigen nicht vor. Die Polizei Uelzen setzte, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, am Montag einen Brandursachen-Ermittler ein. Am Wochenende wurden nach Angaben eines Polizeisprechers Zeugen befragt.

VIDEO: Brand in Helios-Klinikum Uelzen: Mehrere Menschen sterben (05.01.2024) (1 Min)

Klinikbrand in Uelzen: Station bleibt gesperrt

Die betroffene Station im dritten Stock des Helios Klinikums ist seit dem tödlichen Brand am späten Donnerstagabend komplett gesperrt. Mehrere Patientinnen und Patienten mussten in andere Krankenhäuser gebracht werden. Bis zum 12. Januar sollen der Klinik zufolge keine weiteren aufgenommen werden. Viele Zimmer in dem betroffenen Krankenhausflügel sind verrußt oder vom Löschwasser durchnässt.

Polizei: Alle Toten waren Patienten des Klinikums

Durch das Feuer am Donnerstag waren fünf Menschen gestorben. Laut Polizeiangaben vom Montag handelte es sich um zwei 87 und 94 Jahre alte Patientinnen sowie drei Patienten im Alter von 55, 64 und 67 Jahren. Drei der Opfer waren im Klinikum Uelzen gestorben, zwei weitere nach Verlegung in andere Krankenhäuser. Bei dem Brand wurden sechs Personen schwer bis lebensgefährlich verletzt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen. Der Schaden soll mehr als eine Million Euro betragen.

Für Opfer, Angehörige, Mitarbeitende und Patienten ist am Mittwochvormittag eine Andacht im Foyer des Krankenhauses zusammen mit einer Schweigeminute geplant.

