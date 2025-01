Stand: 21.01.2025 12:02 Uhr Feuer zerstört Scheune in Hammah - 400.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in Hammah (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Sonntag eine Scheune mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen zerstört worden. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Nachbarin gegen 22 Uhr das Feuer und wählte den Notruf. Da die Gefahr bestand, dass auch Tiere gefährdet sein könnten, löste die Feuerwehr Großalarm aus. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden, da sie sich in einem anderen Stallgebäude befanden. Der entstandene Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2025 | 06:30 Uhr