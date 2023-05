Stand: 24.05.2023 08:53 Uhr Feuer in Buchholz: Leerstehendes Einfamilienhaus abgebrannt

In Buchholz in der Nordheide ist am Dienstag ein leerstehendes Wohnhaus aus Holz abgebrannt. Die Feuerwehr war am Mittag zur Brandstelle im Bereich Heidekamp gerufen worden. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte bereits das gesamte Gebäude. Bis in den Nachmittag waren die rund 40 Feuerwehrleute damit beschäftigt, das Haus abzureißen und die verbliebenen Glutnester zu löschen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

