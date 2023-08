Stand: 09.08.2023 09:05 Uhr Feuer bei Lüneburger Holzhändler: Zwei Pkw brennen aus

Auf dem Gelände eines Holzhändlers in Lüneburg haben am Dienstagabend zwei Autos gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 20.30 Uhr aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und so ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. Auch ein dritter Pkw wurde durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

