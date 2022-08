Stand: 09.08.2022 07:49 Uhr Feuer bei Bauunternehmen: Lagerhalle in Harsefeld brennt

Bei einem Bauunternehmen im Landkreis Stade ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Lagerhalle für Baustoffe in Harsefeld ist unter Kontrolle. Zeitweise waren etwa 150 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen, die sich auf rund 2.000 Quadratmeter ausgebreitet hatten. Die Bahnstrecke zwischen Buxtehude und Bremervörde musste gesperrt werden. Der starke Rauch war weithin sichtbar, Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2022 | 07:30 Uhr