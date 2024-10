Feuer auf Recyclinghof: Brand ist inzwischen unter Kontrolle Stand: 06.10.2024 17:00 Uhr Das Feuer in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in Bardowick (Landkreis Lüneburg) ist mittlerweile unter Kontrolle. Zeitweise waren rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz.

Laut Polizei war das Feuer gegen 6 Uhr ausgebrochen. Aus bislang unbekannter Ursache sei in der Halle gelagerter Müll in Brand geraten. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr habe das gesamte Gebäude in Vollbrand gestanden und auf ein Verwaltungsgebäude sowie angrenzende Hallen, in denen unter anderem Holz und Papiergebinde gelagert werden, übergegriffen.

Die Polizei geht von einem Schaden im Millionenbereich aus. Zeitweise waren rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer zu löschen, teilte ein Polizeisprecher mit. Aufgrund einer "extremen Rauchentwicklung" waren Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kreisstraße zwischen Bardowick und Elba wurde wären der Löscharbeiten gesperrt. Der Rauch zog den Angaben zufolge in Richtung Nord-Ost und sorgte auch in Teilen der Stadt Hamburg für eine Geruchsbelästigung. Laut der zuständigen Leitstelle Lüneburg bestand aber keine Gefahr. Am Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten an der Brandstelle.

