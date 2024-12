Stand: 10.12.2024 08:23 Uhr Feuer auf Campingplatz: Wohnmobil geht in Flammen auf

Die Feuerwehr im Landkreis Lüneburg musste am Abend auf dem Campingplatz am Reihersee ein Wohnmobil löschen. Zunächst hatte ein vorbeifahrender Autofahrer ein Feuer in einem bewaldeten Gebiet bei Brietlingen gemeldet. Die Feuerwehr rückten daraufhin nach eigenen Angaben mit insgesamt 47 Kräften aus Artlenburg, Brietlingen und Lüdershausen an und löschte das in Brand stehende Wohnmobil. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei ermittelt, weshalb das Auto in Brand geriet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.12.2024 | 06:30 Uhr