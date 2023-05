Stand: 25.05.2023 08:52 Uhr Feuer an Gymnasium in Dannenberg - Schule fällt aus

Flammen und Rauch haben in der Nacht zu Donnerstag im Fritz-Reuter-Gymnasium in Dannenberg einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet. Außerdem wurde beim Löscheinsatz eine Feuerwehrfrau verletzt. Sie erlitt laut Polizei leichte Verbrennungen. Der Brand war den Angaben zufolge in einem Toilettenbereich in einer Zwischendecke entstanden, es bildete sich starker Qualm. Die Polizei hält eine technische Brandursache für nicht unwahrscheinlich, ganz geklärt ist dies aber noch nicht. Wegen der Brandschäden fällt der Unterricht am Fritz-Reuter-Gymnasium am Donnerstag aus.

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | Regional Lüneburg | 25.05.2023 | 06:30 Uhr