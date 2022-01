Stand: 27.01.2022 14:44 Uhr Festnahme: Wollte Lüneburger seine Ehefrau überfahren?

Die Polizei Lüneburg hat einen 50-Jährigen festgenommen und ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der Mann steht im Verdacht, seine getrennt lebende Ehefrau am Mittwochmittag absichtlich angefahren und verletzt zu haben. Er soll laut Zeugen mit dem Fahrzeug auch andere Personen in Gefahr gebracht haben - ein 38-Jähriger habe sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen können, hieß es von der Polizei. Der Mann flüchtete. Wenig später entdeckten Fahnder sein Auto. Am Abend stellte sich der Gesuchte der Polizei. Die Frau erlitt unter anderem Verletzungen am Bein.

