Festivals im Wendland: Gastgewerbe an Überlastungsgrenze Stand: 07.08.2021 12:14 Uhr Die 32. "Kulturelle Landpartie" (KLP) und die Sommerlichen Musiktage Hitzacker finden in diesem Jahr gleichzeitig statt - beide Festivals sind gut besucht. Ein Problem für Gastronomie und Hotels.

Die Hoteliers etwa seien nicht glücklich über die Zusammenlegung der beiden Höhepunkte im Wendland, zumal die Termine in die Urlaubshochsaison fallen. "Es ist viel los, ein ganz buntes Publikum. Die Buchungslage ist überstrapaziert, das melden alle Touristeninformationen", sagte Sabine Schöning, Tourismuskoordinatorin im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Gastronomen etwa fehlten ausreichend Servicekräfte. "Corona hat alles durcheinandergeschleudert, es ballt sich." Sinnvoller wäre es gewesen, die Veranstaltungen zu entzerren und einen Festivaltermin im Herbst zu finden.

Kulturelle Landpartie zeigt Vielfalt der Region

Die KLP war im Vorjahr wegen Corona abgesagt worden, in diesem Jahr sollte sie eigentlich zu Pfingsten stattfinden. Bei einer Mitgliederversammlung im September will der Verein der KLP die Erfahrungen des Sommer-Termins diskutieren und über das nächste Jahr entscheiden. "Das Interesse in diesem Jahr ist groß", bestätigte eine Sprecherin. Zu den musikalischen Vorstellungen seien Tausende Besucher gekommen, die Künstlerinnen und Kunsthandwerker verzeichneten auf Höfen und in Ateliers regen Besuch. Diesmal waren es nur 57 Stationen - 2019 waren es noch 128. Die Kulturelle Landpartie - entstanden 1989 aus der Widerstandsszene - soll die Vielfalt der Region zeigen.

Musiktage Hitzacker widmen sich Schubert

Auch die Veranstalter der Musiktage Hitzacker verzeichnen großes Interesse. "Unsere Besucherzahlen sind gut", sagte Sprecherin Susanne Römer. Und auch hier führe die Zusammenlegung dazu, dass es schwierig sei, eine Unterkunft zu finden. Bis Sonntag läuft Deutschlands ältestes Kammermusikfestival unter dem diesjährigen Motto "Schubert.JETZT!". Die Künstler widmen sich den Werken des Komponisten Franz Schubert (1797 - 1828).

