Stand: 01.11.2022 11:51 Uhr Feiertags-Fahrverbot missachtet: Polizei stoppt 20 Lkw

Dass der 31. Oktober in Niedersachsen Feiertag ist, hat sich offenbar noch nicht bei allen herumgesprochen: Die Polizei im Landkreis Rotenburg jedenfalls hat am Montag bei Kontrollen insgesamt 20 Lkw-Fahrer erwischt, die das Feiertags-Fahrverbot missachtet haben. Die Laster hatten auch keine verderblichen Güter an Bord oder einen anderen Grund, der eine Ausnahme gerechtfertigt hätte, so die Polizei: Ihre Ladung reichte von Schokolade über Palmöl bis hin zu Stahlträgern. Die Fahrer mussten bis 22 Uhr Pause machen, außerdem kommen Bußgelder auf sie zu.

