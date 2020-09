Stand: 03.09.2020 11:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Faßberg: Auto landet nach Unfall in Maisfeld

Großes Glück hat am Mittwochmorgen eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der L280 bei Faßberg (Landkreis Celle) gehabt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam die Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam schließlich in einem Maisfeld zum Stehen. Die 18-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.

