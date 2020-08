Stand: 04.08.2020 09:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Familien-Streit beschäftigt Polizei in Buxtehude

Die Polizei ermittelt nach einem gewalttätigen Streit zwischen Mitgliedern zweier Familien am Freitagabend in Buxtehude (Landkreis Stade). Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Etwa 40 Personen waren nach Angaben eines Sprechers daran beteiligt. Als Polizisten schlichtend eingreifen wollten, wurden auch sie beleidigt und bedroht. Eine Beamtin wurde leicht verletzt, ein Streifenwagen beschädigt. Die Polizei musste Verstärkung aus umliegenden Orten rufen. Zwei als Hauptaggressoren geltende junge Männer kamen in Gewahrsam. Die Streitigkeiten flammten jedoch über mehrere Tage immer wieder auf.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.08.2020 | 17:00 Uhr