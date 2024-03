Stand: 12.03.2024 10:11 Uhr Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

In Rotenburg an der Wümme hat am Montagvormittag ein Trickbetrüger eine Seniorin bestohlen. Laut Polizei hatte sich der Unbekannte unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, Zutritt zu der Wohnung der 84-Jährigen verschafft. Als die Frau sich kurz in ihrer Küche aufgehalten habe, habe der Mann die Gelegenheit genutzt und das Schlafzimmer durchsucht, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge fand der Täter einige Schmuckstücke und steckte diese ein. Die Seniorin habe den Diebstahl erst bemerkt, als der Mann bereits verschwunden war, so der Sprecher. Er wies darauf hin, dass vor allem ältere Menschen keine fremden Menschen in ihre Wohnungen lassen - und im Zweifel auf jeden Fall die Polizei rufen sollten.

