Stand: 11.03.2023 13:05 Uhr Falsche Paketboten überfallen 73-Jährigen in Wohnung

Ein 73-Jähriger aus Stade ist am Freitagmittag in seiner Wohnung ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen drei Unbekannte die Eingangstür des Mehrfamilienhauses im Harschenflether Weg ausgehebelt haben. An der Wohnungstür des Seniors gaben sie demnach an, ein Paket anliefern zu wollen. Als der Mann ihnen öffnete, sollen die Täter ihn in die Wohnung gedrängt und gezwungen haben, den Tresor zu öffnen. Laut Polizei fesselten sie den 73-Jährigen und flohen mit Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Senior konnte sich selbst befreien, er wurde bei dem Überfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Die Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben: Alle drei Personen sind etwa Ende 20 Jahre alt, schlank, zwischen 1,70 und 2 Meter groß und haben kurze schwarze Haare. Eine Person soll zudem als Paketbote in gelber DHL-Uniform verkleidet gewesen sein und einen schwarzen Drei-Tage-Bart haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 entgegengenommen.

