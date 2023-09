Stand: 18.09.2023 11:07 Uhr Fahrverbot: Raser fuhr mit 104 Km/h durch Stade

Der Landkreis Stade hat am Samstagmorgen bei Geschwindigkeitskontrollen 39 Raser erwischt. In dem kontrollierten Bereich in Stade gilt innerorts Tempo 50. Ein Fahrer wurde mit 104 Km/h geblitzt. Ihn erwarten ein Bußgeld von mindestens 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat, teilte der Landkreis mit. Ein Autofahrer fuhr mit 91 Kilometern pro Stunde in die Radarfalle, ein weiterer mit 88 Km/h. Insgesamt passierten im Messzeitraum fast 400 Fahrzeuge den Radarwagen des Landkreises.

