Stand: 28.03.2025 16:33 Uhr Fahrradmuseum Uelzen sucht Niedersachsens älteste aktive Radler

Wer ist Niedersachsens älteste Radfahrerin oder ältester Radfahrer? Diese Frage stellt das neue Fahrradmuseum in Uelzen mit einer landesweiten Aktion. Gesucht werden Menschen ab 67 Jahren, die noch regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sind – egal ob mit Hollandrad, E-Bike oder Rennrad. Die Aktion startet am 28. März und endet mit einer Siegerehrung am 18. Mai, dem Internationalen Museumstag. Hauptpreis ist ein Wochenende in Uelzen inklusive Hotelübernachtung. Die Anmeldung ist vor Ort im Museum oder digital möglich. Ziel der Aktion ist es, die Freude am Radfahren im Alter sichtbar zu machen.

