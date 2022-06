Stand: 20.06.2022 15:40 Uhr Fahrradfahrer stirbt nach Sturz im Landkreis Stade

Ein 39-Jähriger ist am Wochenende im Landkreis Stade bei einem Sturz mit seinem Fahrrad ums Leben gekommen. Die Polizei wurde am Samstagmorgen gegen 5.25 Uhr gerufen, weil einem Zeugen der Mann an der L111 in Hörne-Ost bei Balje aufgefallen war. Der 39-Jährige lag ohnmächtig auf dem Radweg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Ersthelfer leistete bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Trotz der Reanimationsversuche starb der 39-Jährige noch an der Unfallstelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.06.2022 | 15:00 Uhr