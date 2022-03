Stand: 10.03.2022 08:18 Uhr Fahrradfahrer bei Lkw-Unfall in Welle tödlich verletzt

Bei Welle im Landkreis Harburg ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochnachmittag bei stockendem Verkehr auf der B171. Als der Fahrer des Lastwagens wieder anfahren wollte, sei der 67-jährige Radfahrer offenbar vor dem Wagen eingeschert. Er wurde dabei von dem Lastwagen erfasst und eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Das Unfallopfer befand sich offenbar im toten Winkel des Lastwagen-Fahrers, hieß es. Der 41-jährige Fahrer sagte aus, dass der den Fahrradfahrer zu keinem Zeitpunkt gesehen habe. Der Fahrer und Augenzeugen wurden von Notfallseelsorgern betreut.

