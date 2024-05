Stand: 20.05.2024 14:28 Uhr Fahrlässige Brandstiftung? Waldbrand in Wrestedt

In Wrestedt (Landkreis Uelzen) hat am Sonntagabend ein Waldstück gebrannt. Rund 200 Quadratmeter Unterholz standen in Flammen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Passanten hatten die Flammen den Angaben zufolge entdeckt und den Notruf gewählt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand schnell unter Kontrolle. Wie genau das Feuer entstand, ist laut Polizei noch unklar.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr: In fünf Regionen gilt höchste Warnstufe Der Nordosten Niedersachsens ist laut DWD am stärksten betroffen. Ab Samstag entspannt sich die Lage vorerst. (17.05.2024) mehr

