Stand: 08.01.2024 16:08 Uhr Fahrgast schlägt Taxifahrer und stiehlt dessen Auto

Ein Fahrgast hat in Soltau (Landkreis Heidekreis) auf einen Taxifahrer eingeschlagen und danach dessen Auto gestohlen. Der 33-jährige Verdächtige habe unvermittelt auf den Fahrer eingeschlagen, als dieser den Wagen kurz angehalten habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der 33-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag offensichtlich betrunken gewesen, teilten die Beamten weiter mit. Der 57 Jahre alte Taxifahrer habe nur angehalten, weil er vermutete, dass sein Fahrgast frische Luft brauche. Nach dem Angriff auf ihn flüchtete der Fahrer aus dem Taxi. Der Fahrgast, der von einer Feier kam, soll den 57-Jährigen kurz zu Fuß verfolgt haben und dann mit dem Taxi davongefahren sein. Polizisten griffen den 33-Jährigen samt Taxi kurz danach auf. Gegen den Mann seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Zudem sei eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen worden.

