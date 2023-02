Stand: 22.02.2023 06:31 Uhr Fahrerin rammt sechs Autos - und fährt gegen Baum

Eine 48-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Barnkrug und Abbenfleth (Landkreis Stade) aus bisher ungeklärten Umständen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie geriet laut Polizei mehrmals in den Gegenverkehr und beschädigte dabei insgesamt sechs entgegenkommende Fahrzeuge. Wie die Polizei mitteilte, kam die 48-Jährige dann in Abbenfleth von der Straße ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Ersthelfer konnten die Frau aus dem Auto holen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen. Die 48-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die anderen sechs Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

