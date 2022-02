Stand: 19.02.2022 11:32 Uhr Fahrer offenbar abgelenkt: Gemüselaster kommt von der A1 ab

Auf der A 1 ist am Samstagmorgen ein mit 20 Tonnen Gemüse beladener Sattelzug verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Lkw zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen (Landkreis Rotenburg) von der Fahrbahn und landete in einem Graben. Ursache des Unfalls war ersten Ermittlungen zufolge Ablenkung am Steuer: In der Zugmaschine fanden die Beamten frisch zubereitete Lebensmittel. Für die Bergung des Sattelzugs wurde laut Polizei schweres Gerät angefordert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2022 | 11:30 Uhr