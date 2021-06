Stand: 21.06.2021 09:05 Uhr Fahrer macht Pinkelpause - Auto rollt beinahe auf A27

Während einer Toilettenpause ist ein Auto am Sonnabend fast auf die Autobahn 27 in Walsrode gerollt. Nach Angaben der Polizei hatte der 43-jährige Fahrer auf einem abschüssigen Rastplatz gehalten und vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen. Das Auto rollte über den Parkplatz an allen parkenden Wagen vorbei und prallte schließlich gegen einen Metallzaun, bevor es auf die Autobahn rollen konnte. Die Polizei schätzt den Schaden an Auto und Zaun auf rund 1.500 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.06.2021 | 08:30 Uhr