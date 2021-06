Stand: 29.06.2021 08:42 Uhr Fahndung: Messerstecher aus Bad Bevensen weiter flüchtig

Die Polizei im Landkreis Uelzen sucht weiter nach einem Mann, der einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Nach Angaben der Beamten war es in der Nacht zu Montag in Bad Bevensen zu einem Streit zwischen dem 42-Jahre alten mutmaßlichen Täter und dem neuen Freund von dessen getrennt lebender Frau gekommen. Dabei soll der Noch-Ehemann dem 36-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben, sodass dieser notoperiert werden musste. Der 42-Jährige ist laut Polizei seitdem auf der Flucht.

