Stand: 17.11.2022 06:42 Uhr Fahnder nehmen Gesuchten vor Hotel in Neu Wulmstorf fest

Zielfahnder des LKA Hamburg und Spezialeinsatzkräfte haben am Mittwoch in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in der vergangenen Woche in Hamburg-Harburg einem 27 Jahre alten Mann lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Der mutmaßliche Täter soll sein Opfer im Bereich des Harburger Wochenmarktes unvermittelt attackiert haben. Unmittelbare Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos, allerdings identifizierten Ermittler den 26-Jährigen als mutmaßlichen Angreifer. Nach Polizeiangaben erfolgte der Zugriff am Mittwochvormittag vor einem Hotel in Neu Wulmstorf. Im weiteren Verlauf durchsuchten Beamte vier Objekte in Neugraben und Neu Wulmstorf und stellten unter anderem Betäubungsmittel sicher.

