Stand: 15.04.2025 19:04 Uhr Fährbetrieb zwischen Bleckede und Neu Bleckede läuft wieder

Die Elbfähre "Amt Neuhaus" ist seit Dienstag wieder in Betrieb. Wegen Wartungsarbeiten war der Fährbetrieb in der vergangenen Woche unterbrochen. Ursprünglich hätte das Schiff nach Angaben des Landkreises Lüneburg noch länger in der Werft sein sollen. Die notwendigen Arbeiten konnten aber aufgrund des guten Wetters früher als geplant fertiggestellt werden, so der Landkreis. Pünktlich zu den Osterfeiertagen ist die 86 Jahre alte Fähre nun wieder im Einsatz - aber nicht mehr lange. Voraussichtlich Ende 2025 soll die "Amt Neuhaus" durch ein neues Schiff ersetzt werden, so der Landkreis. Das Schiff werde aktuell in der Hitzler-Werft in Lauenburg in Schleswig-Holstein in gebaut.

Weitere Informationen Neue Elbfähre bei Bleckede fährt als erste mit Biomethan Weltweit gibt es laut Werft keine vergleichbare Fähre. Die neue "Amt Neuhaus" soll Anfang 2026 ihren Dienst aufnehmen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.04.2025 | 13:30 Uhr