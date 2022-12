Stand: 13.12.2022 08:21 Uhr Explosion in altem Stall in Zeven: Mann schwer verletzt

Ein 31-Jähriger ist bei einer Explosion in einem Stall in Zeven (Landkreis Rotenburg) laut Polizei schwer verletzt worden. Einsatzkräfte fanden den Mann in der Nacht zu Dienstag vor dem Gebäude liegend, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Offenbar war in dem alten Stall eine Gasflasche detoniert, die neben einem offenen Heizlüfter stand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge rund 300.000 Euro.

