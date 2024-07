Explosion in Flüchtlingsunterkunft: Ein Toter, viele Verletzte Stand: 08.07.2024 15:29 Uhr Am Montagmittag gab es in einer Geflüchtetenunterkunft in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) eine Explosion. Mehrere Wohncontainer standen wenig später in Flammen. Ein Mensch kam ums Leben.

Das Feuer habe sich aus dem Erdgeschoss in die oberen Etagen ausgebreitet, so die Feuerwehr. Einsatzkräfte mehrerer Ortsfeuerwehren konnten den Brand mittlerweile löschen. Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte und zwei Rettungshubschrauber vor Ort. Nach Angaben des Landkreises erlitten 20 Menschen bei dem Brand Verletzungen. Ein Polizist und ein Mitarbeiter der Unterkunft wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und bei Bedarf in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einsatzkräfte entdeckten eine tote Person, wie Polizei und Feuerwehr bestätigten. 62 Menschen waren laut Landkreis in den Containern untergebracht. Sie sollen nun in der Schützenhalle unterkommen.

Brandursache noch nicht geklärt

Die Polizei sei alarmiert worden, weil jemand in der Unterkunft gezündelt habe, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Als die Beamten an der Geflüchtetenunterkunft eintrafen, soll es nach Benzin gerochen haben - dann habe es eine Explosion gegeben und das Gebäude habe in Flammen gestanden, hieß es von der Polizei. Die Brandursache ist demnach dennoch unklar. Brandermittler sind vor Ort, können die Unterkunft allerdings noch nicht betreten. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, den Bereich um die Geflüchtetenunterkunft weiträumig zu umfahren, um die Rettungsarbeiten nicht zu behindern.

