Explosion bei Rheinmetall richtet Gebäudeschäden an Stand: 10.11.2021 12:01 Uhr Auf dem Gelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Unterlüß im Landkreis Celle hat es in der Nacht eine Explosion gegeben. Verletzt wurde niemand. Experten prüfen, ob weiter Explosionsgefahr besteht.

Laut Polizei ereignete sich die Explosion im Bereich der Munitionsbunker. Das Gebiet ist in einem Radius von mehrere Hundert Metern abgesperrt worden. Eine Drohne der Polizei überflog am Vormittag die Gefahrenzone. Damit will sich die Polizei nach eigenen Angaben ein Bild davon machen, ob möglicherweise weitere Explosionen zu befürchten sind. Das werde von Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes derzeit geprüft, heißt es. Erst wenn klar ist, dass keine Gefahr besteht, können Ermittler das Gebiet betreten und nach der Ursache der Explosion suchen.

Explosion trotz "strenger Sicherheitsstandards"

Ein Sprecher von Rheinmetall teilte mit, dass bei der Explosion Gebäude beschädigt wurden. Wie schwer die Schäden sind, dazu gab es keine Angaben. Das Unternehmen kündigte an, mit den Behörden zu kooperieren. So wolle man herausfinden, wie es trotz strengster Sicherheitsstandards zu der Explosion kommen konnte, so der Rheinmetallsprecher.

