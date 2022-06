Explosion auf Baustelle in Scheeßel: Arbeiter schwer verletzt Stand: 15.06.2022 14:46 Uhr Auf einer Baustelle in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) ist am Mittwoch ein Arbeiter durch eine Gasverpuffung schwer verletzt worden. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Zu der Explosion kam es am Morgen während Arbeiten im Keller eines Rohbaus. Die Polizei bestätigte dem NDR in Niedersachsen einen entsprechenden Medienbericht. Was genau zu dem Arbeitsunfall am Rande eines Wohngebietes führte, war demnach zunächst noch unklar.

Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Klinik

Der Arbeiter habe sich nach der Verpuffung selbst ins Freie retten können. Ein Rettungshubschrauber habe ihn ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr rückte derweil mit zahlreichen Einsatzkräften an.

