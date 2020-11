Stand: 27.11.2020 16:59 Uhr Ex-Bundeswehr-Mitarbeiter hortet Munition und Marihuana

Ein pensionierter Bundeswehrmitarbeiter hat in Munster (Heidekreis) massenweise Munition, Schwarzpulver, Übungspatronen, Zündvorrichtungen, Waffen und Silvesterfeuerwerk gelagert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ersten Auswertungen zufolge wurden 468 Kilogramm Pyrotechnik und Munition sowie rund 170 Kilogramm Treibladungspulver sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Sammlung bereits am 19. November entdeckt, als der Haushalt des Mannes aufgelöst wurde. Der inzwischen über 80-Jährige habe die Gegenstände im Keller und in einer Garage gelagert. Die Polizei schätzt, dass die Funde aus Beständen der Bundeswehr mindestens 20 Jahre dort lagen. Entschärfer transportierten alles ab. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren.

